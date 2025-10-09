Anzeige
Kann Dunkle Materie theoretisch auch Schwarze Löcher bilden?

Das große Problem bei der Beantwortung dieser Frage ist, dass man bis heute nicht weiß, um was es sich bei Dunkler Materie überhaupt handelt. Allerdings ist man davon überzeugt, dass dieser "Stoff" eine besondere Eigenschaft aufweisen muss: Dunkle Materie wechselwirkt ausschließlich durch ihre gravitative Anziehungskraft. Diese Eigenschaft führt dazu, dass es - so zumindest die Theorie - nur großräumige Strukturen aus Dunkler Materie geben kann, etwa lange Filamente, in deren Knotenpunkten sich Galaxien und Galaxienhaufen bilden, weil hier Materie angezogen wird.

Um jedoch kompaktere Strukturen zu bilden, reicht Gravitation allein nicht aus: Damit aus einer Wolke aus Gas und Staub am Ende zum Beispiel ein Stern wird, sind auch anderen Wechselwirkungen nötig, insbesondere die elektromagnetische Wechselwirkung. Sie sorgt für Verklumpungen und die Bildung von immer dichteren und kompakten Objekten, was nötig wäre, um ein Schwarzes Loch entstehen zu lassen. Insofern erscheint die Existenz von Schwarzen Löchern aus Dunkler Materie eher unwahrscheinlich.  (ds/9. Oktober 2025)

