|
|
Kann Dunkle Materie theoretisch auch
Schwarze Löcher bilden?
Das große Problem bei der Beantwortung dieser Frage ist, dass man bis heute
nicht weiß, um was es sich bei Dunkler Materie überhaupt handelt. Allerdings ist
man davon überzeugt, dass dieser "Stoff" eine besondere Eigenschaft aufweisen
muss: Dunkle Materie wechselwirkt ausschließlich durch ihre gravitative
Anziehungskraft. Diese Eigenschaft führt dazu, dass es - so zumindest die
Theorie - nur großräumige Strukturen aus Dunkler Materie geben kann, etwa lange
Filamente, in deren Knotenpunkten sich Galaxien und Galaxienhaufen bilden, weil
hier Materie angezogen wird.
Um jedoch kompaktere Strukturen zu bilden, reicht Gravitation allein nicht
aus: Damit aus einer Wolke aus Gas und Staub am Ende zum Beispiel ein Stern
wird, sind auch anderen Wechselwirkungen nötig, insbesondere die
elektromagnetische Wechselwirkung. Sie sorgt für Verklumpungen und die Bildung
von immer dichteren und kompakten Objekten, was nötig wäre, um ein Schwarzes
Loch entstehen zu lassen. Insofern erscheint die Existenz von Schwarzen Löchern
aus Dunkler Materie eher unwahrscheinlich.
(ds/9. Oktober
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|