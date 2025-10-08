Wie weit ist die nächstgelegene Galaxie von uns entfernt?

Die Antwort hängt stark davon ab, was man unter "Galaxie" versteht: Ist damit eine "große" Galaxie wie unserer Milchstraße gemeint, gebührt diese Ehre der Andromedagalaxie M 31 in rund 2,5 Millionen Lichtjahre Entfernung. Sind aber auch Zwerg- bzw. Satellitengalaxien der Milchstraße gemeint, dann gibt es zwei Kandidaten: die erst unlängst entdeckte Canis-Major-Zwerggalaxie in rund 25.000 Lichtjahren Entfernung und die Sagittarius-Zwerggalaxie in etwa 70.000 Lichtjahren Entfernung. Manche haben allerdings noch Zweifel, ob es sich bei der Canis-Major-Zwerggalaxie tatsächlich um einen Galaxie handelt.



