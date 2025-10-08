|
Wie weit ist die nächstgelegene Galaxie
von uns entfernt?
Die Antwort hängt stark davon ab, was man unter "Galaxie" versteht: Ist damit
eine "große" Galaxie wie unserer Milchstraße gemeint, gebührt diese Ehre der
Andromedagalaxie M 31 in rund 2,5 Millionen Lichtjahre Entfernung. Sind aber
auch Zwerg- bzw. Satellitengalaxien der Milchstraße gemeint, dann gibt es zwei
Kandidaten: die erst unlängst entdeckte Canis-Major-Zwerggalaxie in rund 25.000
Lichtjahren Entfernung und die Sagittarius-Zwerggalaxie in etwa 70.000
Lichtjahren Entfernung. Manche haben allerdings noch Zweifel, ob es sich bei der
Canis-Major-Zwerggalaxie tatsächlich um einen Galaxie handelt.
(ds/8. Oktober
2025)
