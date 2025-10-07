Wie kann man in Katalogen überhaupt präzise Positionen angeben, wenn sich doch alle Sterne bewegen?

Tatsächlich haben alle Sterne eine Eigenbewegung wodurch sich die Position der Sterne an unserem Himmel mit der Zeit verändert. Und nicht nur deswegen ist in allen Katalogen angegeben, auf welchen Zeitpunkt sich die Positionen der aufgeführten Objekte beziehen. Man bezeichnet dies in der Astronomie als "Epoche" und gemeint ist hier tatsächlich ein einzelner Zeitpunkt, nicht ein Zeitraum.

In aktuellen Sternkatalogen wird meist die Epoche J2000.0 verwendet – alle Koordinaten entsprechen also dem Stand vom 1. Januar 2000 um 12 Uhr UT. Die Beobachtungen für den Katalog wurden natürlich nicht alle zu diesem Zeitpunkt gemacht, aber entsprechend zurückgerechnet. Vor dem Jahr 2000 hat man häufig den 1. Januar 1950 als Bezugsdatum in Sternkatalogen verwendet.



