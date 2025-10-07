|
Wie kann man in Katalogen überhaupt
präzise Positionen angeben, wenn sich doch alle Sterne bewegen?
Tatsächlich haben alle Sterne eine Eigenbewegung wodurch sich die Position
der Sterne an unserem Himmel mit der Zeit verändert. Und nicht nur deswegen ist
in allen Katalogen angegeben, auf welchen Zeitpunkt sich die Positionen der
aufgeführten Objekte beziehen. Man bezeichnet dies in der Astronomie als
"Epoche" und gemeint ist hier tatsächlich ein einzelner Zeitpunkt, nicht ein
Zeitraum.
In aktuellen Sternkatalogen wird meist die Epoche J2000.0 verwendet – alle
Koordinaten entsprechen also dem Stand vom 1. Januar 2000 um 12 Uhr UT. Die
Beobachtungen für den Katalog wurden natürlich nicht alle zu diesem Zeitpunkt
gemacht, aber entsprechend zurückgerechnet. Vor dem Jahr 2000 hat man häufig den
1. Januar 1950 als Bezugsdatum in Sternkatalogen verwendet. (ds/7. Oktober
2025)
