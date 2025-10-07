Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Wie kann man in Katalogen überhaupt präzise Positionen angeben, wenn sich doch alle Sterne bewegen?

Tatsächlich haben alle Sterne eine Eigenbewegung wodurch sich die Position der Sterne an unserem Himmel mit der Zeit verändert. Und nicht nur deswegen ist in allen Katalogen angegeben, auf welchen Zeitpunkt sich die Positionen der aufgeführten Objekte beziehen. Man bezeichnet dies in der Astronomie als "Epoche" und gemeint ist hier tatsächlich ein einzelner Zeitpunkt, nicht ein Zeitraum.

In aktuellen Sternkatalogen wird meist die Epoche J2000.0 verwendet – alle Koordinaten entsprechen also dem Stand vom 1. Januar 2000 um 12 Uhr UT. Die Beobachtungen für den Katalog wurden natürlich nicht alle zu diesem Zeitpunkt gemacht, aber entsprechend zurückgerechnet. Vor dem Jahr 2000 hat man häufig den 1. Januar 1950 als Bezugsdatum in Sternkatalogen verwendet. (ds/7. Oktober 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.