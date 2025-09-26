Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man auch Sterne in anderen Galaxien erforschen? Ja, das ist möglich und wird auch gemacht. Natürlich ist Nähe immer ein Vorteil, doch erlauben moderne Großteleskope auch die Untersuchung einzelner Sterne in unseren galaktischen Nachbarn. In der Großen Magellanschen Wolke etwa finden sich gewaltige Sternentstehungsgebiete, in denen man extrem massereiche Sterne entdeckt hat, deren Untersuchung einiges über diese stellaren Riesen verrät. Auch in weiter entfernten Galaxien hat man schon einzelne Sterne genauer untersucht, etwa die sogenannten Cepheiden, die auch zur Entfernungsbestimmung genutzt werden. Explodiert ein Stern schließlich als Supernova, wird er kurzzeitig so hell, dass er auch über sehr weite Entfernung sichtbar wird.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.