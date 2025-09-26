|
Kann man auch Sterne in anderen
Galaxien erforschen?
Ja, das ist möglich und wird auch gemacht. Natürlich ist Nähe immer ein
Vorteil, doch erlauben moderne Großteleskope auch die Untersuchung einzelner
Sterne in unseren galaktischen Nachbarn. In der Großen Magellanschen Wolke etwa
finden sich gewaltige Sternentstehungsgebiete, in denen man extrem massereiche
Sterne entdeckt hat, deren Untersuchung einiges über diese stellaren Riesen
verrät. Auch in weiter entfernten Galaxien hat man schon einzelne Sterne genauer
untersucht, etwa die sogenannten Cepheiden, die auch zur Entfernungsbestimmung
genutzt werden. Explodiert ein Stern schließlich als Supernova, wird er
kurzzeitig so hell, dass er auch über sehr weite Entfernung sichtbar wird. (ds/26. September
2025)
