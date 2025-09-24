Warum ist die Umlaufbahn des Mondes so stabil, obwohl er doch ständig von Asteroiden getroffen wird?

Weil unser Mond ein verdammt massereiches Objekt ist und es daher eines äußerst energiereichen Ereignisses bedürfen würde, um ihn aus der Bahn zu bringen. Der Einschlag eines kleinen Asteroiden fällt da überhaupt nicht ins Gewicht. Zum Vergleich: Selbst der Asteroid Ceres, das größte Objekt im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars, der inzwischen sogar als Zwergplanet kategorisiert ist, hat nur etwa 1/78 der Masse unseres Mondes.



