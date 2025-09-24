|
|
Warum ist die Umlaufbahn des Mondes so
stabil, obwohl er doch ständig von Asteroiden getroffen wird?
Weil unser Mond ein verdammt massereiches Objekt ist und es daher eines
äußerst energiereichen Ereignisses bedürfen würde, um ihn aus der Bahn zu
bringen. Der Einschlag eines kleinen Asteroiden fällt da überhaupt nicht ins
Gewicht. Zum Vergleich: Selbst der Asteroid Ceres, das größte Objekt im
Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars, der inzwischen sogar als Zwergplanet
kategorisiert ist, hat nur etwa 1/78 der Masse unseres Mondes. (ds/24. September
2025)
|
|