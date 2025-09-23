|
|
Warum benötigt die Jupitersonde JUICE
so viel länger zu Jupiter als die Sonde Voyager 1?
Es gibt mehrere Gründe, warum der Jupiter Icy Moons Explorer, kurz
JUICE, der europäischen Weltraumorganisation ESA sehr viel länger zum Jupiter
benötigt als etwa die Voyager-Sonden: JUICE fliegt nicht auf dem direkten Weg
zum Jupiter, sondern vollführt mehere Vorbeischwungmanöver an verschiedenen
Planeten des Sonnensystems. Dies spart Treibstoff. JUICE ist nämlich eine der
schwersten interplanetaren Sonden, die je gestartet wurde, wodurch schon der
Start von der Erde eine starke Trägerrakete erforderte.
JUICE soll außerdem in einen Orbit um Jupiter bzw. um einen seiner Monde
einschwenken. Das erfordert ein Abbremsen - je schneller die Sonde auf dem Weg
war, desto stärker muss sie abgebremst werden, damit das Manöver gelingt. Und
das Abbremsen erfordert wieder größere Mengen an Treibstoff, der zuvor
mitgenommen werden muss. Die Voyager-Sonden waren deutlich leichter und hatten
auch das Problem des Abbremsens nicht: Sie sind an Jupiter vorübergeflogen, um
das nächste Ziel zu erreichen. (ds/23. September
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|