Warum benötigt die Jupitersonde JUICE so viel länger zu Jupiter als die Sonde Voyager 1?

Es gibt mehrere Gründe, warum der Jupiter Icy Moons Explorer, kurz JUICE, der europäischen Weltraumorganisation ESA sehr viel länger zum Jupiter benötigt als etwa die Voyager-Sonden: JUICE fliegt nicht auf dem direkten Weg zum Jupiter, sondern vollführt mehere Vorbeischwungmanöver an verschiedenen Planeten des Sonnensystems. Dies spart Treibstoff. JUICE ist nämlich eine der schwersten interplanetaren Sonden, die je gestartet wurde, wodurch schon der Start von der Erde eine starke Trägerrakete erforderte.

JUICE soll außerdem in einen Orbit um Jupiter bzw. um einen seiner Monde einschwenken. Das erfordert ein Abbremsen - je schneller die Sonde auf dem Weg war, desto stärker muss sie abgebremst werden, damit das Manöver gelingt. Und das Abbremsen erfordert wieder größere Mengen an Treibstoff, der zuvor mitgenommen werden muss. Die Voyager-Sonden waren deutlich leichter und hatten auch das Problem des Abbremsens nicht: Sie sind an Jupiter vorübergeflogen, um das nächste Ziel zu erreichen. (ds/23. September 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

