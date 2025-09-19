|
Warum sieht man angesichts von
unzähligen Galaxien nicht ständig Supernova-Explosionen?
In unserer Milchstraße ereignet sich im Schnitt alle 50 Jahre eine Supernova,
allerdings bedeutet das nicht, dass wir sie immer sehen müssen. Bei einer
ähnlichen Rate in anderen Galaxien sollte man aber tatsächlich regelmäßig
Supernovae beobachten können - und das tut man auch. Allerdings sind diese so
weit entfernt, dass sie sich in den allermeisten Fällen kaum von
Amateurteleskopen, sondern nur mit einer professionellen Ausrüstung beobachten
lassen. (ds/19. September
2025)
