Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sieht man angesichts von unzähligen Galaxien nicht ständig Supernova-Explosionen? In unserer Milchstraße ereignet sich im Schnitt alle 50 Jahre eine Supernova, allerdings bedeutet das nicht, dass wir sie immer sehen müssen. Bei einer ähnlichen Rate in anderen Galaxien sollte man aber tatsächlich regelmäßig Supernovae beobachten können - und das tut man auch. Allerdings sind diese so weit entfernt, dass sie sich in den allermeisten Fällen kaum von Amateurteleskopen, sondern nur mit einer professionellen Ausrüstung beobachten lassen.

