Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Wie setzen sich die provisorischen Namen von Asteroiden zusammen?

Bevor ein Asteroid einen richtigen Namen erhält, bekommt er zunächst eine provisorische Bezeichnung. Am Anfang steht dabei das Entdeckungsjahr, dann kommt eine Buchstaben- und ggf. Zahlenkombination. Der erste Buchstabe davon gibt eine Monatshälfte an, so ist A die erste Januarhälfte, B, die zweiten, C die erste Februarhälfte, usw. "I" wird dabei nicht verwendet. Darauf werden die Entdeckungen von A bis Z (wieder ohne I) durchnummeriert, auf Z folgt dann A1, B1, C1, usw.

Ein konkretes Beispiel: der Asteroid Sedna hatte ursprünglich die Bezeichnung 2003 VB12. Das bedeutet also, dass der Asteroid in der ersten Novemberhälfte des Jahres 2003 entdeckt wurde und die 302. Entdeckung in diesem Zeitraum war. Warum 302? Vorher entdeckt wurden Asteroiden mit den Bezeichnungen 2003 VA bis 2003 VZ (25), 2003 VA1 bis 2003 VZ1 (wieder 25),... bis 2003 VA11 bis 2003 VZ11 (jeweils 25) und dann noch 2003 VA12. Da macht 12 mal 25 und eine Entdeckung vor Sedna, womit Sedna die 302. Entdeckung in der ersten Novemberhälfte ist. (ds/16. September 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.