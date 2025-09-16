Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie setzen sich die provisorischen Namen von Asteroiden zusammen? Bevor ein Asteroid einen richtigen Namen erhält, bekommt er zunächst eine provisorische Bezeichnung. Am Anfang steht dabei das Entdeckungsjahr, dann kommt eine Buchstaben- und ggf. Zahlenkombination. Der erste Buchstabe davon gibt eine Monatshälfte an, so ist A die erste Januarhälfte, B, die zweiten, C die erste Februarhälfte, usw. "I" wird dabei nicht verwendet. Darauf werden die Entdeckungen von A bis Z (wieder ohne I) durchnummeriert, auf Z folgt dann A 1 , B 1 , C 1 , usw. Ein konkretes Beispiel: der Asteroid Sedna hatte ursprünglich die Bezeichnung 2003 VB 12. Das bedeutet also, dass der Asteroid in der ersten Novemberhälfte des Jahres 2003 entdeckt wurde und die 302. Entdeckung in diesem Zeitraum war. Warum 302? Vorher entdeckt wurden Asteroiden mit den Bezeichnungen 2003 VA bis 2003 VZ (25), 2003 VA 1 bis 2003 VZ 1 (wieder 25),... bis 2003 VA 11 bis 2003 VZ 11 (jeweils 25) und dann noch 2003 VA 12 . Da macht 12 mal 25 und eine Entdeckung vor Sedna, womit Sedna die 302. Entdeckung in der ersten Novemberhälfte ist.

