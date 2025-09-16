|
|
Wie setzen sich die provisorischen
Namen von Asteroiden zusammen?
Bevor ein Asteroid einen richtigen Namen erhält, bekommt er zunächst eine
provisorische Bezeichnung. Am Anfang steht dabei das Entdeckungsjahr, dann kommt
eine Buchstaben- und ggf. Zahlenkombination. Der erste Buchstabe davon gibt eine
Monatshälfte an, so ist A die erste Januarhälfte, B, die zweiten, C die erste
Februarhälfte, usw. "I" wird dabei nicht verwendet. Darauf werden die
Entdeckungen von A bis Z (wieder ohne I) durchnummeriert, auf Z folgt dann A1,
B1, C1, usw.
Ein konkretes Beispiel: der Asteroid Sedna hatte ursprünglich die Bezeichnung
2003 VB12. Das bedeutet also, dass der Asteroid in der ersten
Novemberhälfte des Jahres 2003 entdeckt wurde und die 302. Entdeckung in
diesem Zeitraum war. Warum 302? Vorher entdeckt wurden Asteroiden mit den Bezeichnungen 2003 VA bis 2003 VZ
(25), 2003 VA1 bis 2003 VZ1 (wieder 25),... bis 2003 VA11
bis 2003 VZ11 (jeweils 25) und dann noch 2003 VA12. Da
macht 12 mal 25 und eine Entdeckung vor Sedna, womit Sedna die 302. Entdeckung
in der ersten Novemberhälfte ist. (ds/16. September
2025)
Haben Sie auch eine Frage?
astronews.com.
