Würde ein Beobachter auf Arrokoth angesichts der großen Entfernung der Sonne noch Tag und Nacht unterscheiden können?

Ja, das könnte er. Zwar erscheint die Sonne vom Objekt (486958) Arrokoth im Kuipergürtel aus gesehen eher wie ein sehr heller Stern, aber die Sonne ist trotzdem noch ein gleißend heller Lichtpunkt, in den man am besten nicht direkt schaut. Natürlich sorgt sie angesichts der großen Entfernung bei Tag auf Arrokoth mehr für eine Art Dämmerlicht, doch ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht noch deutlich zu spüren.



