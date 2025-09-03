|
|
Würde ein Beobachter auf Arrokoth angesichts der großen
Entfernung der Sonne noch Tag und Nacht unterscheiden können?
Ja, das könnte er. Zwar erscheint die Sonne vom Objekt (486958) Arrokoth im
Kuipergürtel aus gesehen eher wie ein sehr heller Stern, aber die Sonne ist
trotzdem noch ein gleißend heller Lichtpunkt, in den man am besten nicht direkt
schaut. Natürlich sorgt sie angesichts der großen Entfernung bei Tag auf
Arrokoth mehr für eine Art Dämmerlicht, doch ist der Unterschied zwischen Tag
und Nacht noch deutlich zu spüren.
(ds/3. September
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|