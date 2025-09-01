|
Wie groß erscheint die Sonne von (486958) Arrokoth aus?
Das Objekt (486958) Arrokoth ist ein Objekt des Kuipergürtels, an dem die
Sonde New Horizons im Jahr 2019 vorbeigeflogen ist. Es ist rund 44
Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung
der Erde von der Sonne) von der Sonne entfernt. Die Sonne hat von Arrokoth aus
gesehen somit nur 1/44 des Durchmessers, den sie von der Erde aus gesehen hat.
Damit wäre es schon schwer, sie mit bloßem Auge als Scheibe wahrzunehmen. Sie
würde vielmehr wie ein extrem heller Stern erscheinen. (ds/1. September
2025)
