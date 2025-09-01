Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß erscheint die Sonne von (486958) Arrokoth aus? Das Objekt (486958) Arrokoth ist ein Objekt des Kuipergürtels, an dem die Sonde New Horizons im Jahr 2019 vorbeigeflogen ist. Es ist rund 44 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) von der Sonne entfernt. Die Sonne hat von Arrokoth aus gesehen somit nur 1/44 des Durchmessers, den sie von der Erde aus gesehen hat. Damit wäre es schon schwer, sie mit bloßem Auge als Scheibe wahrzunehmen. Sie würde vielmehr wie ein extrem heller Stern erscheinen.

