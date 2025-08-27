Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Aus was besteht die ISS-Astronautennahrung? Das Nahrungsangebot auf der Internationalen Raumstation ISS ist heute vielfältiger als gedacht. Amerikanische Astronauten können beispielsweise zwischen 200 verschiedenen Nahrungskomponenten wählen und ihre Auswahl auch durch bestimmte Produkte aus dem Supermarktregal ergänzen. Wichtig dabei ist nur, dass sie gewisse Kriterien erfüllen, die sie weltraumtauglich machen und auch ohne Kühlung längere Zeit haltbar bleiben. Einen Gefrierschrank für Lebensmittel gibt es nämlich auf der ISS nicht. Brot für Sandwiches war lange Zeit ein Problem, da es zu sehr krümmelte. Als praktischer Ersatz aber haben sich Tortillas herausgestellt, aus denen auch schon einmal Hamburger gemacht werden. Versorgungsraumschiffe bringen auch frisches Gemüse und Obst auf die ISS, was immer eine willkommene Abwechslung ist. Sogar eine Pizza wurde schon einmal ins All geliefert. Auch ansonsten ist man in Sache Essen einfallsreich, wie unser heutiges Bild des Tages beweist.

