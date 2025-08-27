|
Aus was besteht die ISS-Astronautennahrung?
Das Nahrungsangebot auf der Internationalen Raumstation ISS ist heute
vielfältiger als gedacht. Amerikanische Astronauten können beispielsweise
zwischen 200 verschiedenen Nahrungskomponenten wählen und ihre Auswahl auch
durch bestimmte Produkte aus dem Supermarktregal ergänzen. Wichtig dabei ist nur,
dass sie gewisse Kriterien erfüllen, die sie weltraumtauglich machen und auch
ohne Kühlung längere Zeit haltbar bleiben. Einen Gefrierschrank für Lebensmittel
gibt es nämlich auf der ISS nicht.
Brot für Sandwiches war lange Zeit ein Problem, da es zu sehr krümmelte. Als
praktischer Ersatz aber haben sich Tortillas herausgestellt, aus denen auch
schon einmal Hamburger gemacht werden. Versorgungsraumschiffe bringen auch
frisches Gemüse und Obst auf die ISS, was immer eine willkommene Abwechslung
ist. Sogar eine Pizza wurde schon einmal ins All geliefert. Auch ansonsten ist
man in Sache Essen einfallsreich, wie unser
heutiges
Bild des Tages beweist. (ds/27. August
2025)
