|
|
Kann es sein, dass wir deswegen keine Dunkle Materie
nachweisen können, weil es im Sonnensystem davon praktisch keine gibt?
Man ist sich recht sicher, dass es auch im Sonnensystem Dunkle Materie geben
muss und kann sogar aus Modellen ableiten, wie viel Dunkle Materie sich
innerhalb der Bahn des Neptun befinden muss - rund 10 hoch 17 Kilogramm. Das mag
sich viel anhören, ist aber gerade einmal die Masse eines mittleren Asteroiden.
Dunkle Materie ist also vorhanden, es ist aber viel zu wenig, um beispielsweise
die Bahnen der Planeten so stark zu beeinflussen, dass wir es mit heutigen
Methoden nachweisen könnten. (ds/21. August
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|