Kann es sein, dass wir deswegen keine Dunkle Materie nachweisen können, weil es im Sonnensystem davon praktisch keine gibt?

Man ist sich recht sicher, dass es auch im Sonnensystem Dunkle Materie geben muss und kann sogar aus Modellen ableiten, wie viel Dunkle Materie sich innerhalb der Bahn des Neptun befinden muss - rund 10 hoch 17 Kilogramm. Das mag sich viel anhören, ist aber gerade einmal die Masse eines mittleren Asteroiden. Dunkle Materie ist also vorhanden, es ist aber viel zu wenig, um beispielsweise die Bahnen der Planeten so stark zu beeinflussen, dass wir es mit heutigen Methoden nachweisen könnten. (ds/21. August 2025)

