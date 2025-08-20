Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Auf welchen Zeitpunkt beziehen sich die Angaben für den Sonnenaufgang? Als Sonnenaufgang wird der Zeitpunkt definiert, an dem der obere Rand der Sonnenscheibe am Horizont erscheint. Dabei wird die Lichtbrechung in der Atmosphäre mit berücksichtigt und ein idealer Horizont angenommen, wie man ihn auf dem Meer vorfindet. Der obere Rand der Sonne erscheint durch die Lichtbrechung dann über dem Horizont, wenn das Zentrum der Sonne sich 50 Bogenminuten unter dem Horizont befindet, bzw. der obere Rand der Sonne 34 Bogenminuten unter dem Horizont steht.

