Auf welchen Zeitpunkt beziehen sich die Angaben für den
Sonnenaufgang?
Als Sonnenaufgang wird der Zeitpunkt definiert, an dem der obere Rand der
Sonnenscheibe am Horizont erscheint. Dabei wird die Lichtbrechung in der
Atmosphäre mit berücksichtigt und ein idealer Horizont angenommen, wie man ihn
auf dem Meer vorfindet. Der obere Rand der Sonne erscheint durch die
Lichtbrechung dann über dem Horizont, wenn das Zentrum der Sonne sich 50
Bogenminuten unter dem Horizont befindet, bzw. der obere Rand der Sonne 34
Bogenminuten unter dem Horizont steht. (ds/20. August
2025)
