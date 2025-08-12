Wie hoch flog die Apollo-Kapsel über der Mondoberfläche während die Astronauten auf der Mondoberfläche waren?

|
astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
|
Die Apollo-Missionen zum Mond hatten jeweils drei Mann Besatzung, auf dem
Mond landeten aber nur jeweils zwei. Ein Astronaut blieb im Kommandomodul
zurück, das um den Mond kreiste. Die exakte Orbithöhe unterschied sich von
Mission zu Mission, bei Apollo 11 waren es beispielsweise zwischen 100
und 116 Kilometern.
Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.
|
|
|^
|Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten. W3C
|Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.