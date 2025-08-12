Wie hoch flog die Apollo-Kapsel über der Mondoberfläche während die Astronauten auf der Mondoberfläche waren?

Die Apollo-Missionen zum Mond hatten jeweils drei Mann Besatzung, auf dem Mond landeten aber nur jeweils zwei. Ein Astronaut blieb im Kommandomodul zurück, das um den Mond kreiste. Die exakte Orbithöhe unterschied sich von Mission zu Mission, bei Apollo 11 waren es beispielsweise zwischen 100 und 116 Kilometern.



