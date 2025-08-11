|
|
Ist möglich, dass es Antimaterie-Meteore gibt?
Tatsächlich hat sich die Wissenschaft über die mögliche Existenz von
Antimaterie-Meteoren Gedanken gemacht. Allerdings ist es sehr schwierig, ein
realistisches Entstehungsszenario für solche Meteore bzw. Meteoroiden zu finden.
Allenfalls denkbar wären Objekte, die nicht in unserem Sonnensystem entstanden
und dann irgendwie zu uns gelangt sind. Das würde aber erfordern, dass es
irgendwo größere Mengen an Antimaterie gibt, aus der Sterne und Planetensysteme
entstanden sind. Dies widerspricht allen bislang vorliegenden Beobachtungen, so
dass die Frage in der Regel verneint wird. (ds/11. August
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|