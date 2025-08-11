Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist möglich, dass es Antimaterie-Meteore gibt? Tatsächlich hat sich die Wissenschaft über die mögliche Existenz von Antimaterie-Meteoren Gedanken gemacht. Allerdings ist es sehr schwierig, ein realistisches Entstehungsszenario für solche Meteore bzw. Meteoroiden zu finden. Allenfalls denkbar wären Objekte, die nicht in unserem Sonnensystem entstanden und dann irgendwie zu uns gelangt sind. Das würde aber erfordern, dass es irgendwo größere Mengen an Antimaterie gibt, aus der Sterne und Planetensysteme entstanden sind. Dies widerspricht allen bislang vorliegenden Beobachtungen, so dass die Frage in der Regel verneint wird.

