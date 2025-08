Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum verschwindet nicht das komplette Universum in einem Schwarzen Loch? Schwarze Löcher werden vielfach mit einem gewaltigen Staubsauger verglichen, der alles aufsaugt, was er irgendwie erreichen kann. Das ist allerdings fern von der Realität: Die Sterne in unserer Galaxie beispielsweise umkreisen das Zentrum der Milchstraße und das dortige supermassereiche Schwarze Loch auf stabilen Bahnen, so dass man sich keine Sorgen machen muss, in dieses zu geraten. "Gefüttert" werden Schwarze Löcher immer dann, wenn irgendetwas die Ordnung durcheinanderbringt, etwa eine Kollision von zwei Galaxien.

