Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie würde der Nachthimmel eines Systems nahe des Randes des Universums aussehen? Der einzige Rand des Universums, von dem wir sicher wissen, ist der Rand des sichtbaren Universums. Dieser Rand ist rund 46 Milliarden Lichtjahre in jede Richtung von uns entfernt. Würden wir uns dort befinden, würden wir allerdings einen sehr ähnlichen Eindruck vom Nachthimmel haben, wobei natürlich unser Nachthimmel von den Sternen und den Objekten in der Scheibe der Milchstraße dominiert wird. Solche Details wäre sicher anders, die großräumige Struktur des Universums, die ein Forschender auf dem fernen System mit seinen Teleskopen erfassen könnte, sollte in etwa aber dem gleichen, was auch unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns messen. Das ist auch der Grundgedanke des kosmologischen Prinzips: Die Gesetze, die wir aus Experimenten und Beobachtungen gewinnen, sind nicht vom Ort im Universum abhängig, sondern wir würden an jedem anderen Ort zu den gleichen Ergebnissen kommen.

