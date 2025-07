Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie berechnet man die Konjunktion von zwei Planeten? Gibt es da eine Formel? Als Konjunktion in der Astronomie wird die die scheinbare Begegnung zweier Objekte am Nachthimmel bezeichnet, insbesondere von zwei Planeten. Die Berechnung solcher Konjunktionen erfordert einiges an Wissen über Himmelsmechanik: So müssen die Bahnen der Planeten genau bekannt sein und natürlich auch die Bahn der Erde, so dass man zu jedem Zeitpunkt berechnen kann, wo die einzelnen Planeten an unserem Nachthimmel erscheinen. Dann kann man nach engen Begegnungen der Planeten oder auch von Planeten mit dem Mond suchen. Eine einfache Formel reicht da leider nicht.

