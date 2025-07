Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auch Sonnensysteme, wo die Planeten nicht ungefähr in einer Ebene um ihre Sonne kreisen? Die kann es natürlich geben, es wäre aber nicht das, was man aus den Theorien über die Planetenentstehung erwarten würde. Danach bilden sich eben alle Planeten in einer Scheibe aus Gas und Staub um den gerade entstehenden Stern und diese befinden sich dann in eben ungefähr einer Ebene. Es sind natürlich Szenarien denkbar, durch die Planeten auf andere Bahnen geraten, doch dürfte dies eher die Ausnahme als die Regel sein und wenn dann nur für einzelne Planeten eines Systems gelten.

