Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Dreht sich ein Kugelsternhaufen um sein Zentrum? Ein Kugelsternhaufen ist kein starres Gebilde, sondern besteht aus 100.000 oder mehr Sternen, die alle um das gravitative Zentrum des Haufens kreisen. Die Sterndichte ist besonders im Zentralbereich der Kugelsternhaufen sehr groß, so dass sich Sterne auf ihren jeweiligen Bahnen durchaus beeinflussen können. Sogar Kollisionen und Verschmelzungen kann es geben, was dann zu ganz neuen Sterntypen führt, die man vermehrt in den Zentren von Kugelsternhaufen findet - den Blauen Nachzüglern oder Blue Stragglern.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.