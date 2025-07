Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange wird man noch Kontakt zu den Voyager-Sonden haben? Beide Voyager-Sonden sind seit fast einem halben Jahrhundert unterwegs, von daher kann eine wichtige Komponente praktisch täglich ausfallen, so dass Vorhersagen sehr schwierig sind. Die NASA bemüht sich, an Bord beider Sonden Energie zu sparen, in dem nach und nach immer mehr Instrumente abgeschaltet werden. Man hofft so, dass sich mindestens ein Instrument noch bis in die 2030er Jahre wird betreiben lassen. So lange wird man dann auch versuchen, Kontakt mit den Voyager-Sonden zu halten.

