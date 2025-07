Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre eine bewohnbare Zone um einen Weißen Zwerg möglich? Weiße Zwerge haben eine bewegte Geschichte hinter sich: Bis aus einem sonnenähnlichen Stern ein Weißer Zwerg geworden ist, geht es nämlich recht turbulent zu. Planeten in unmittelbarer Nähe des Sterns dürften dabei "unter die Räder" gekommen bzw. von dem sich aufblähenden Stern verschluckt worden sein. Die Zone um einen Weißen Zwerg, in der die Temperaturen lebensfreundliche Bedingungen erlauben könnten, liegt allerdings in relativ geringem Abstand zum Stern. Somit müssten sich hier entweder aus den Trümmern ehemaliger Planeten neue Planeten gebildet oder Planeten aus den äußeren Bereichen des Systems ins Innere gewandert sein. Um den Weißen Zwerg in der habitablen Zone zu umkreisen, wären die Planeten dann dem Sternenrest so nahe, dass sie ihn in gebundener Rotation umrunden, ihm also immer nur eine Seite zuwenden würden. Das macht die Bedingungen auf einem solchen Planeten noch einmal anspruchsvoller. Trotzdem ergaben recht aktuelle Modellrechnungen, dass es es tatsächlich Umstände geben könnte, wo ein Planet um einen Weißen Zwerg lebensfreundliche Bedingungen aufweisen könnte - ob dies aber auch lebensfreundlich für uns Menschen bedeutet, ist noch eine ganz andere Frage.

