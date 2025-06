Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat der Einschlag des Asteroiden, der mit dem Ende der Dinosaurier in Verbindung gebracht wird, auch den Orbit oder die Drehgeschwindigkeit der Erde verändert? Nein, zumindest nicht in einem signifikanten und messbaren Maße: Die Masse der Erde und ihre Orbitgeschwindigkeit sind so groß, dass es, um messbare Änderungen bei Orbit oder bei der Drehung um die eigene Achse zu bewirken, den Einschlag eines sehr viel größeren Asteroiden gebraucht hätte. Die Tageslänge beispielsweise dürfte sich durch den Einschlag lediglich im Millisekundenbereich geändert haben.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.