Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann werden, Stand heute, die ersten Menschen auf dem Mars landen? Das lässt sich seriös kaum sagen, denn für eine astronautischen Mission zum Mars gibt es noch viele Fragezeichen: Die NASA plante einmal im Laufe der 2030er Jahre Menschen auf den Mars zu bringen, doch die entsprechenden Pläne, die auch einen "Umweg" über den Mond quasi als Generalprobe vorsahen, sind nicht nur sehr im Verzug, sondern stehen auch mit der neuen US-Regierung infrage. Gleichzeitig verspricht Elon Musk eine baldige astronautische Marsmission, doch ist die Rakete, die er dafür verwenden möchte, das Starship, noch nie zuverlässig geflogen und es gab in den letzten Wochen mehrfach Rückschläge. Und dann ist da noch China, über dessen Weltraumprogramm vergleichsweise wenig bekannt ist, das aber auch eine astronautische Mission zum Mars ins Auge fassen sollen. Auch hier werden die 2030er Jahre als Zeitraum genannt. Eine Antwort auf die Frage wäre also, dass es unter Umständen noch in den 2030er Jahren etwas werden könnte, vermutlich erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts - und vielleicht setzt auch ein Chinese oder eine Chinesin den ersten Fuß auf den Mars.

