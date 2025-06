Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Gefahr würde für die Erde bestehen, wenn ein Asteroid wie der, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, auf dem Mond aufschlagen würde? Ein solcher Einschlag wäre für die Erde vergleichsweise harmlos und für den Mond auch - schließlich gibt es dort nicht so viel, was man zerstören könnte. Auch könnte der Einschlag eines solchen Asteroiden den Mond nicht von seiner Bahn abbringen. Durch den Einschlag könnte allerdings jede Menge Material ins All geschleudert werden. Der größte Teil davon dürfte auf den Mond zurückfallen, ein wenig allerdings könnte auch in die Erdatmosphäre eintreten und hier für eine Art Meteorsturm sorgen. Die meisten Partikel dürften verglühen, einige größere könnten die Erdoberfläche erreichen, würden dort aber wohl auch keine größeren Schäden anrichten.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.