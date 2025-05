Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist das Magnetfeld der Erde an den Polen stärker als am Äquator? Ja, grundsätzlich ist das Magnetfeld der Erde an den magnetischen Polen am stärksten. Dabei ist die Magnetfeldstärke an den Polen ungefähr doppelt so hoch wie am Äquator.

