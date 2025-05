Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es einen Neutronenstern oder Pulsar, den man mit einem Amateurteleskop beobachten kann? Einer der bekanntesten Objekte am Himmel ist der Krebsnebel M 1 - der erste Eintrag im berühmten Katalog von Charles Messier. Es handelt sich um die Überreste einer gewaltigen Sternexplosion und der Nebel ist ein vergleichsweise leichtes Ziel schon mit relativ kleinen Teleskopen. Im Zentrum des Nebels befindet sich ein Neutronenstern bzw. Pulsar. Dieser ist wesentlich schwieriger zu beobachten, liegt aber mit einer Helligkeit von 16,5 Magnituden noch im einem Bereich, der für größere amateurastronomische Instrumente zugänglich ist. Leicht ist das Aufspüren allerdings nicht, der Pulsar liegt nämlich in den dichtesten Nebelbereichen. Es gibt Berichte über erfolgreiche Beobachtungen mit einem 30-Zoll-Dobson bei 572-facher Vergrößerung. Mit einem 20-Zoll-Dobson war der Pulsar gerade so auszumachen, mit einem 15-Zoll-Instrument gar nicht.

