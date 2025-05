Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann ist Pluto der Erde besonders nahe? Einmal im Jahr steht Pluto in Opposition zur Sonne, die Erde damit genau zwischen dem Zwergplaneten und unserem Zentralstern, die Entfernung zu Pluto ist dann am geringsten - zumindest, wenn man die Entwicklung der Entfernungen über ein Jahr betrachtet. Aktuell liegen diese Oppositionen im Juli. Allerdings hat Pluto eine sehr unkreisförmige Umlaufbahn und bewegt sich gerade in Bahnbereiche, auf denen er immer weiter von der Sonne entfernt sein wird. Der minimale Abstand zur Erde im Jahresverlauf wird sich damit die nächsten Jahrzehnte immer weiter vergrößern. Von 1979 bis 1999 war Pluto uns übrigens sogar näher als Neptun. Rund um den sonnennächsten Punkt seiner Umlaufbahn verläuft diese nämlich innerhalb der Neptunbahn. Zwischen diesen "sonnennahen" Phasen vergehen allerdings immer über 200 Jahre.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.