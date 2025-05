Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß müsste ein Asteroid sein, um die Menschheit auszulöschen? Die Folgen eines Asteroideneinschlags hängen nicht nur von der Größe des Asteroiden, sondern auch von seiner Geschwindigkeit, dem Auftreffwinkel und dem Einschlagort ab. Man geht davon aus, dass der Einschlag eines Asteroiden mit einem Durchmesser von einem Kilometer schon für extreme und auch überregionale Verwüstungen sorgen würde. Der Einschlag eines Brockens mit zehn Kilometer Durchmesser hätte noch verheerendere Folgen und würde wohl auch zu spürbaren globalen Klimaveränderungen führen, es sollte aber, so zeigen Studien, noch Gegenden geben, in denen man einen solchen Einschlag überleben könnte. Doch dann beginnt allmählich der Größenbereich, in dem es gefährlich für das Leben auf der Erde wird. Beim Einschlag eines Brockens mit 100 Kilometer Durchmesser scheint sicher: Hier dürften die globalen Veränderungen so gravierend sein, dass die Menschheit und auch die meisten Lebewesen sterben würden - vielleicht nicht alle sofort, aber langfristig wäre kein Überleben auf der Erde mehr möglich. Der Asteroid, der zum Aussterben der Dinosaurier beigetragen haben soll, hatte übrigens einen Durchmesser von rund 14 Kilometern.

