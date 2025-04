Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn das Universum größtenteils aus Dunkler Materie besteht, müsste es dann nicht auch Objekte und Strukturen aus Dunkler Materie geben? Dunkle Materie macht tatsächlich einen großen Teil der Masse im Universum aus. Um was es sich bei Dunkler Materie handelt, weiß man bislang nicht - Dunkle Materie dürfte allerdings eine besondere Eigenschaft besitzen: Sie wechselwirkt ausschließlich durch ihre gravitative Anziehungskraft. Diese Eigenschaft führt dazu, dass es - so zumindest die Theorie - nur großräumige Strukturen aus Dunkler Materie geben kann, etwa lange Filamente, in deren Knotenpunkten sich Galaxien und Galaxienhaufen bilden, weil hier Materie angezogen wird. Um jedoch kompaktere Strukturen zu bilden, reicht Gravitation allein nicht aus: Damit aus einer Wolke aus Gas und Staub am Ende zum Beispiel ein Stern wird, sind auch anderen Wechselwirkungen nötig, insbesondere die elektromagnetische Wechselwirkung. Sie sorgt für Verklumpungen und die Bildung von immer dichteren und kompakten Objekten und genau dies sollte mit Dunkler Materie nicht möglich sein.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.