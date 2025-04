Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es eine geostationäre Umlaufbahn ausschließlich am Äquator entlang? Das ist die Definition einer geostationären Umlaufbahn, als Spezialfall eines geosynchronen Orbits: Bei einem geosynchronen Orbit stimmt die Umlaufdauer eines Satelliten genau mit der Erddrehung überein. Sein Orbit ist damit zwar insgesamt synchron zur Erddrehung, das muss aber nicht für jeden Zeitpunkt gelten. Das führt dazu, dass der Satellit für einen Beobachter auf der Erdoberfläche nicht fest am Himmel steht, sondern sich auf einer Bahn bewegt, die an eine Acht erinnert. Das ist für alle Bahnen mit einer Neigung und/oder Exzentrizität ungleich Null der Fall. Im speziellen Fall der geostationären Umlaufbahn (Bahnneigung = 0° und Exzentrizität = 0, also über dem Äquator) steht ein Satellit für den Beobachter hingegen immer am selben Punkt am Himmel.

