Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bedeutet die Zahlenangaben 4-55 beim Planetarischen Nebel Kohoutek 4-55? Wie in ähnlichen Fällen auch, besteht der Name des Planetarischen Nebels Kohoutek 4-55 (siehe unser Bild des Tages vom 8. April 2025) aus dem Namen eines Katalogs (der wiederum oft nach einem oder mehreren Astronomen benannt ist) und einer Nummerierung innerhalb dieses Katalogs. Der tschechische Astronom Luboš Kohoutek hatte in den 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre eine Himmelsdurchmusterung ausgewertet, die mit der Schmidt-Kamera der Hamburger Sternwarte in Bergedorf durchgeführt worden war. Die Ergebnisse präsentierte er in mehreren Fachartikeln, wobei im ersten Fachartikel der Serie die entdeckten Planetarischen Nebel in einer Tabelle 3, die Objekte, bei denen es sich möglicherweise um Planetarische Nebel handelt in einer Tabelle 4 aufgelistet wurden. Entsprechend wurden die Objekt nummeriert: 3-1, 3-2, usw. In den folgenden Fachartikeln bleib er bei dieser Nummerierung: Kohoutek 4-55 ist der 55. Eintrag in der Tabelle mit möglichen Planetarischen Nebeln.

