Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann ein Planet in der habitablen Zone um einen Roten Zwerg einen Trabanten in der Größe des Erdmondes auf einer stabilen Umlaufbahn besitzen? Grundsätzlich sollte das möglich sein, wenn es auch nicht sehr wahrscheinlich ist. Grund dafür ist, dass Rote Zwerge sehr lichtschwach sind und die habitable Zone daher recht nahe im Stern liegt. Dies macht stabile Bahnen von Monden um den Planeten zumindest anspruchsvoll - aber wohl nicht unmöglich. In einer Studie, die vor einigen Jahren erschienen ist, wurden 109 Planetensysteme um Rote Zwerge untersucht. Bei 33 von ihnen stellte man fest, dass sich die Planeten in einer habitablen Zone befinden, vier davon könnten theoretisch Monde von der Masse des Mondes bis zur Masse des Titan auf stabilen Umlaufbahnen haben (siehe Martínez-Rodríguez, H. et al. (2019): Exomoons in the Habitable Zones of M Dwarfs, ApJ, 887, 261). Exomonde um Rote Zwerge sind deshalb interessant, weil auf ihnen ggf. lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten, selbst wenn es diese auf "ihrem" Planeten nicht gibt. Rote Zwerge stellen den häufigsten Sterntyp in unserer Milchstraße dar.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.