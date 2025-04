Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man sich eine Atombombenexplosion im Weltall vorstellen? Eine Atombombenexplosion auf der Erde hat einige typische Merkmale: ein Feuerball, eine Druckwelle, der charakteristische Atompilz und natürlich die radioaktive Strahlung. Im All, also im Vakumm, sieht das ganz anders aus: Es gibt keinen Feuerball, keine Druckwelle und auch keinen Atompilz, die Energie wird vollständig in Form von Strahlung abgegeben - und hier insbesondere in Form von hochenergetischer Strahlung. Die Strahlung kann Satelliten, die ihr direkt ausgesetzt sind, sehr schnell außer Betrieb setzen. Auch der elektromagnetischer Impuls, der mit der Explosion verbunden ist, kann für erhebliche Schäden sorgen. Außerdem bleibt radioaktive Strahlung zurück, die sich - wie bei Atombombenversuchen in der oberen Erdatmosphäre - in einer Art zusätzlichen Strahlungsgürtel gesammelt und auf diese Weise über einen längeren Zeitraum zahlreiche Satelliten unbenutzbar gemacht hat. Optisch wäre eine solche Explosion allerdings eher unspektakulär.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.