Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welcher Astronom beklagte sich auf seinem Sterbebett, er habe Merkur nie gesehen? Diese Aussage wird Nikolaus Kopernikus zugeschrieben, allerdings gibt es ernsthafte Zweifel daran, ob er das wirklich gesagt hat. Das Wetter in seiner Heimat war sicherlich nicht das Beste, doch hielt er sich als junger Mann auch für mehrere Jahre in Italien auf, so dass die Bedingungen dort eigentlich besser hätten sein müssen.

