Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist aus den 2023 entdeckten extrem massereichen Galaxien im jungen Universum geworden, die auch "Universumsbrecher" genannt wurden? Mit dem Weltraumteleskop James Webb wurden tatsächlich 2023 einige sehr massereiche Galaxien im jungen Universum entdeckt, die so massereich waren, dass sie sich mit den aktuellen Theorien über die Entstehung und Entwicklung des Universums nicht in Einklang bringen lassen. Manche sahen durch die Galaxie sogar die gesamte Theorie über unser Universum infrage gestellt und bezeichneten sie als "Universumsbrecher". Inzwischen hat man diese Galaxien erneut ins Visier genommen und festgestellt, dass sie zwar massereich sind, aber nicht so massereich wie ursprünglich angenommen: Vermutlich sorgen nämlich Schwarze Löcher in ihren Zentren dafür, dass sie sehr viel heller sind und damit massereicher erscheinen als sie in Wirklichkeit sind. Die Schlussfolgerung lautet daher aktuell: Man sieht zwar noch immer mehr Galaxien als vorhergesagt, doch keine bislang entdeckte ist so massereich, dass sie zu einem "Universumsbrecher" wird.

