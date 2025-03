Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort War der Mond vor 2000 Jahren merklich größer und wird es irgendwann keine totalen Sonnenfinsternisse mehr geben? In der Tat entfernt sich unser Mond aktuell etwa 3,8 Zentimeter pro Jahr von der Erde. In 2000 Jahren macht dies aber gerade einmal knapp 80 Meter aus - da lässt sich ein Größenunterschied am Himmel kaum erkennen. Das kann man sich auch schnell selbst verdeutlichen: Die Umlaufbahn des Mondes um die Erde ist nämlich nicht exakt kreisförmig, so dass der Abstand zwischen Erde und Mond um über 40.000 Kilometer während eines Umlaufs schwankt. Und auch hier fällt es schwer, den Unterschied mit bloßem Auge und ohne Vergleich zu sehen. Deutlich wird der Entfernungsunterschied während eines Umlaufs aber bei Sonnenfinsternissen: Befindet sich der Mond während einer Finsternis gerade in einem erdfernen Bereich seiner Bahn, erscheint er nicht mehr groß genug, um die Sonnenscheibe komplett zu verdecken und es kommt zu einer ringförmigen Finsternis. Dadurch, dass der Mond sich allmählich von der Erde entfernt, wird es in Zukunft immer häufiger zu ringförmigen und immer seltener zu totalen Sonnenfinsternissen kommen. Hat sich der Mond noch etwas mehr als rund 20.000 Kilometer von der Erde entfernt, kann es überhaupt nicht mehr zu einer totalen Sonnenfinsternis kommen. Ausgehend von der aktuellen Rate, mit der sich der Mond von der Erde entfernt, wird dies in etwa 550 Millionen Jahren der Fall sein.

