Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat man schon einmal Meteoriteneinschläge auf dem Mond beobachtet? Ja, das hat man, es ist allerdings schwierig, jedoch wissenschaftlich sehr interessant, so dass es sogar Beobachtungsprogramme gibt, mit denen man die Einschlagrate von Meteoriten auf dem Mond bestimmen will. Die kleinen Lichtblitze, die entstehen, wenn ein Meteorit auf dem Mond einschlägt, sind allerdings sehr schwach, so dass man sie mit bloßem Auge nicht beobachten kann. Man schaut sich in der Regel mit einem Teleskop die Nachtseite des Mondes an, da hier schwache Blitze eher auffallen. Bei den wissenschaftlichen Beobachtungsprogrammen nimmt man Videos auf und wertet diese Daten dann anschließend aus.

