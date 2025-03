Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann die Milchstraße zu einem Quasar werden? Als Quasar bezeichnet man einen aktiven Galaxienkern, also ein supermassereiches Schwarzes Loch, das gerade große Mengen an Material verschlingt. Dieses Material heizt sich auf extreme Temperaturen auf, bevor es schließlich in dem Schwarzen Loch verschwindet. Die Strahlung des heißen Gases macht die Region extrem hell, so dass sie die gesamte restliche Galaxie überstrahlen kann. Unsere Milchstraße könnte in ihrer Jugendzeit einmal ein Quasar gewesen sein, heute ist sie es nicht mehr. Ohne äußere Einflüsse wird sich daran auch nichts ändern, doch könnte es in einigen Milliarden Jahren genau solche äußeren Einflüsse geben: Die Andromedagalaxie und die Milchstraße werden vermutlich kollidieren, dies könnte dem Schwarzen Loch im Zentrum wieder Material zuführen und so den aktiven Galaxienkern wieder "zum Leben erwecken".

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.