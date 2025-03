Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man vom Mars aus die Jupitermonde mit bloßem Auge sehen? Es gibt in der (Amateur-)astronomie-Szene eine interessante Diskussion darüber, ob es möglich ist - unter optimalen Bedingungen und mit guten Augen - die vier großen Monde des Jupiter von der Erde aus mit bloßem Auge zu sehen. Das Problem ist dabei nicht die Helligkeit der Mond - alle vier Monde sind ausreichend hell, um sie theoretisch mit bloßem Auge sehen zu können -, sondern die Nähe der Monde zum deutlich helleren Jupiter. Hier stößt das menschliche Auge an die Grenze dessen, was es auflösen kann. Vermutlich ist es tatsächlich möglich, zumindest die äußeren der vier großen Jupitermonde unter bestimmten Bedingungen von der Erde mit bloßem Auge zu sehen, insbesondere, wenn man versucht den hellen Jupiter irgendwie abzudecken. Vom Mars wären einem die Mond etwas näher. Das bedeutet, sie (aber auch Jupiter) wären heller und der Abstand zu Jupiter erschiene am Himmel etwas größer. Die Chance, sie zu mit bloßem Auge zu sehen, dürfte also etwas besser sein, ins "Auge springen" würden sie einem aber auch von der Marsoberfläche nicht.

