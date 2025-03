Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hätte Einstein nicht die Relativitätstheorie entwickelt, wüssten wir dann heute genauso viel? Man kann natürlich schwer sagen, ob nicht vielleicht früher oder später ein anderer Physiker oder eine Physikerin eine ähnliche Theorie entwickelt hätte, wenn Einstein das nicht gelungen wäre. Sicher ist, dass die Gleichungen der Relativitätstheorie sehr viel erklären können, was die Wissenschaft heute beobachtet - von der Ablenkung des Lichts durch Masse bis hin zu Gravitationswellen. Und auch in unserem täglichen Leben spielt die Relativitätstheorie eine Rolle: So wäre beispielsweise eine präzise Satellitennavigation ohne Kenntnis der Relativitätstheorie kaum möglich.

