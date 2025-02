Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was wurde aus den Aufstiegsstufen der Mondlandefähren von den Apollo-Missionen? Mit der Aufstiegsstufe der Mondlandefähren kehrten die beiden Astronauten von der Mondoberfläche in einen Mondorbit zurück, wo das größere Apollo-Raumschiff mit einem weiteren Astronauten an Bord auf sie wartete. Nach dem Umstieg wurde die Aufstiegsstufe abgekoppelt. Geplant war, sie gezielt auf dem Mond abstürzen zu lassen, was bei Apollo 11 und Apollo 16 nicht gelang. Von den Aufstiegsstufen der Missionen Apollo 12, 14, 15 und 17 kennt man die Position ihres Einschlags auf dem Mond. Lange Zeit glaubte man, dass die Aufstiegsstufen von Apollo 11 und Apollo 16 den Mond für einige Zeit weiter umkreisten und schließlich unkontrolliert abstürzten. Für Apollo 16 ist man hier auch sicher. Bei Apollo 11 allerdings gab es vor einigen Jahren eine Studie, nach der die Aufstiegsstufe theoretisch noch immer um die Mond kreisen könnte. Ob das wirklich so ist, weiß man aber nicht.

