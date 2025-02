Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie würde die Erde aussehen, wenn Jupiter einst zum Stern geworden wäre? Das lässt sich so nicht beantworten: Jupiter ist nämlich deswegen nicht zum Stern geworden, hat also im Inneren keine Fusionsprozesse "gezündet", weil seine Masse deutlich zu klein ist. Um wirklich zur Sonne zu werden, hätte er eine vielleicht 80-fach größere Masse haben müssen. Und diese Masse hätte die gravitativen Bedingungen und damit auch die Bahnen des Materials, das dem sich die Planeten bilden, stark beeinflusst. Wäre also Jupiter zu einer Sonne geworden, hätten wir es im Sonnensystem mit einem Doppelsternsystem zu tun und es ist sehr unwahrscheinlich, dass angesichts des dann geringen Abstands der beiden Sonnen tatsächlich Planeten entstanden wären, wie wir sie in unserem Sonnensystem kennen. Wäre Jupiter also einst zum Stern geworden, gäbe es heute vermutlich keine Erde wie wir sie kennen.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.