Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte der Erdmond einmal eine Atmosphäre besessen haben? Heute gilt der Mond als Objekt ohne richtige Atmosphäre. Allerdings muss das tatsächlich nicht immer so gewesen sein: Eine im Jahr 2017 veröffentliche Studie, in der Gesteinsproben der Apollo-Mondmissionen untersucht wurden, kam zu dem Schluss, dass der Erdtrabant vor drei bis vier Milliarden Jahren für einen Zeitraum von vielleicht 70 Millionen Jahren einmal eine Atmosphäre besessen hat, die etwa doppelt so dick war, wie die des Mars heute. Entstanden war sie, so die Theorie, durch Vulkanausbrüche. Sie wurde dann durch den Sonnenwind wieder abgetragen.

