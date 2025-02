Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Startet man Raketen immer in Drehrichtung der Erde um die eigene Achse und um die Sonne? Ja, das versucht man in der Tat. Um die Erdrotation mitzunehmen, werden Raketen in der Regel Richtung Osten gestartet - in Richtung der Rotation der Erde um die eigene Achse. Am meisten Geschwindigkeit lässt sich dabei bei einem Startplatz in Äquatornähe mitnehmen - aber natürlich muss auch die vorgesehene Umlaufbahn des Satelliten passen, um diesen Geschwindigkeitsvorteil ausnutzen zu können. Bei Starts von Sonden, die den Einflussbereich der Erde verlassen sollen, erfolgt der Start auch in Richtung der Bewegung der Erde um die Sonne, um auch hier Geschwindigkeit mitzunehmen.

