Wie ist der Status einer astronautischen Mission zum Mars? Die Vorhersage, wann Menschen den Mars betreten werden, ist schwierig. Schon bei den Plänen für die Rückkehr zum Mond durch die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA gab und gibt es zahlreiche Verzögerungen - aktuell ist die Mondlandung von Artemis III für frühestens 2027 vorgesehen und damit mehrere Jahre später als ursprünglich einmal gedacht. Eine erfolgreiche Mondlandung wird vielfach als erster Schritt auf dem Weg zum Mars gesehen. Eine Reise zum Mars ist weitaus komplexer. Allerdings gibt es, beispielsweise mit Elon Musks Unternehmen SpaceX, auch Initiativen aus der Wirtschaft, die Ideen sehr viel schneller umsetzen können als eine staatliche Behörden. Es bleibt also abzuwarten, wie sich Musks herausgehobene Position in der aktuellen US-Regierung auf die NASA-Pläne für den Mond und den Mars auswirken wird. Gerade jetzt, so kurz nach dem Regierungswechsel, sind hier Vorhersagen noch schwierig. Vor drei Jahren wurden bei der NASA Szenarien durchgespielt, die von einer astronautischen Mission zum Mars basierend auf der Artemis-Hardware im Jahr 2039 ausgehen. Seitdem gab es jedoch wieder Verschiebungen bei den Artemis-Mondmissionen, so dass man wohl besser noch zwei bis vier Jahre draufschlagen sollte. Ob der Regierungswechsel in den USA diese Pläne nun eher beschleunigen oder noch weiter in die Jahrhundertmitte verschieben wird, ist aktuell nur schwer einzuschätzen.

