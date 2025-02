Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie hoch wären die Temperaturen auf der Venusoberfläche bei einer erdähnlichen Atmosphäre? Die hohen Oberflächentemperaturen verdankt unser sonnennäherer Nachbarplanet einem extremen Treibhauseffekt in der Atmosphäre. Mit einer erdähnlichen Atmosphäre wären die Temperaturen auf der Oberfläche der Venus deutlich niedriger, wobei man - aufgrund der geringeren Entfernung zur Sonne - zunächst trotzdem noch eine höhere Temperatur als auf der Erde erwarten würde. Es gibt allerdings einige Unsicherheitsfaktoren: Einer betrifft beispielsweise die nur sehr langsame Drehung der Venus um die eigene Achse. So gibt es Modellrechnungen, nach denen die langsame Rotation dafür sorgen könnte, dass sich auf der sonnenzugewandten Seite der Venus dann dichtere Wolken bilden, was insgesamt zu einer geringeren Temperatur führen würde, als man es für einen Planeten in diesem Abstand von der Sonne erwartet. Die Modelle gehen dabei von maximal 35 Grad Celsius auf der Oberfläche aus.

