Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind die Untersuchungen der Proben vom Asteroiden Bennu so besonders? Meteoriten, die man auf der Erde findet, stammen doch auch von Asteroiden! Die Mission OSIRIS-REx brachte vor einiger Zeit eine kleine Probe des Asteroiden Bennu zur Erde, die inzwischen in irdischen Laboratorien untersucht wird. Für die Forschung stellt diese Probe etwas ganz Besonderes dar, weil es sich um Material handelt, das direkt von einem Asteroiden stammt und auf dem Weg zur Erde nicht durch Umwelteinflüssen verändert wurde. Meteoriten, sie man sie auf der Erde findet, entstehen beispielsweise durch Kollisionen von Asteroiden, können lange Zeit durch das Sonnensystem reisen und werden beim Eintritt in die Erdatmosphäre stark erhitzt. Auch werden sie oft erst viele Jahre nach dem Fall gefunden. Dies kann schon einen erheblichen Unterschied ausmachen. Gerade im Fall von Bennu ist dies nicht unbedeutend: Der etwa 500 Meter durchmessende Asteroid der C-Klasse gehört nämlich zu den ursprünglichsten Objekten unseres Sonnensystems. Forschende gehen davon aus, dass sich diese Asteroiden seit mehr als 4,5 Milliarden Jahren nicht mehr entscheidend verändert haben und damit einen ungestörten Blick in die Kinderstube unseres Sonnensystems erlauben.

