Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bringt Photonen auf ihre Geschwindigkeit? Ein Photon, also ein "Lichtteilchen", muss nicht erst auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Schon bei seiner Entstehung bzw. Erzeugung bewegt es sich mit Lichtgeschwindigkeit und springt nicht von Geschwindigkeit null auf Lichtgeschwindigkeit. Ein Photon ist nämlich, obwohl es oft "Lichtteilchen" genannt wird, kein normales Teilchen, sondern ein Quantenobjekt, das sich manchmal wie eine Welle, dann aber auch wieder wie ein Teilchen verhält. Die Vorstellung, dass man es hier mit einfachen kleinen Kügelchen zu tun hat, führt also in die Irre.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.