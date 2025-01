Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Entwicklungen, welche zeitnah die Geschwindigkeiten von Raumschiffen der astronautischen Raumfahrt deutlich steigern werden? Mit einem wirklichen "Gamechanger", durch den sich die Reisezeiten bei astronautischen Missionen signifikant reduzieren lassen würden, ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Mit dem bei verschiedenen Missionen populären Ionenantrieb lassen sich zwar hohe Geschwindigkeiten erreichen, allerdings nur über lange Zeit, so dass er für astronautischen Missionen im Sonnensystem kaum Nutzen hätte. Für Missionen beispielsweise zum Mars muss man also weiterhin auf eine möglichst starke Rakete und eine günstige Planetenstellung setzen.

